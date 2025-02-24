Adana'da vahşet! Eski arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Adana'da eski arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 22 yaşındaki Orhan A. hayatını kaybetti. Şüpheli Muzaffer A. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki genç arasında yaşanan sözlü tartışama da çok sayıda bıçak darbesi alan Orhan A. (22), yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden arkadaşlar olduğu iddia edilen Orhan A. ve Muzaffer A. Şevkiye Mahallesi çevre yolunda karşılaştı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer A., Orhan A.'yı kolundan, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak ile yaralandı. Ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, Muzaffer A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.