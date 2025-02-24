Adana’da vahşet! Eski arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 07:33

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki genç arasında yaşanan sözlü tartışama da çok sayıda bıçak darbesi alan Orhan A. (22), yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden arkadaşlar olduğu iddia edilen Orhan A. ve Muzaffer A. Şevkiye Mahallesi çevre yolunda karşılaştı.