Dijital oyunlardaki sanal ganimet kutuları, kumar bağımlılığına yol açabilir!

Çocukların dijital oyunlar sırasında elde ettikleri sanal ganimet kutuları ve ödüller, fark edilmeden ciddi riskler oluşturabilir.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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Çocukların dijital oyun oynarken edindikleri sanal ganimet kutuları ve diğer ödüller hafife alınmaması gereken riskler oluşturabilir. Özellikle video oyunlarında sık sık karşılaşılan ganimet kutuları ciddi bir kumar bağımlığına dönüşebilir.

Siber güvenlik uzmanları "Eğlence ve kumar arasındaki çizgiler bulanıklaşırken sonuçlar da netleşiyor. Bir zamanlar mühürlü gizemli kutular ve diğer şansa dayalı, kumar benzeri ödüller endişe edici görülmezken artık çocuklar ve gençler arasında kumar bağımlılığına katkıda bulunan potansiyel risk olarak kabul ediliyor" uyarısında bulunuyor.

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