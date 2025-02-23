Devamsız öğrenciye takdir yok

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yönetmeliği ile lise öğrencilerinin devamsızlık sürelerini düzenledi. Özürsüz devamsızlık süresi 10 günle sınırlanırken, devamsızlık hakkını aşan öğrenciler sınavlara giremeyecek ve başarı belgeleri alamayacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre lise öğrencilerini ilgilendiren birçok değişiklik yapıldı. Buna göre devamsızlık süreleri, özürlü ve özürsüz devamsızlık olarak ayrıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmeyecek şekilde düzenlendi. Devamsızlık sürelerini dolduran öğrenciler sınavlara giremeyecekler, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacaklar.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek. Öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, kolaylaştırıldı.

BURCU ŞEN

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