Santorini'de sismik aktivitede gerileme: Adada normalleşme süreci başladı

Santorini'deki sismik dizilimde gerileme görülürken, son 24 saatteki en büyük sarsıntı 3.8 şiddetinde kaydedildi. Ada sakinleri normale dönmeye başlarken, kamu binalarında günlük denetimler yapılıyor ve adayı terk eden yerliler geri dönüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Santorini'deki sismik dizilimde gerileme görülüyor. Son 24 saatin en büyük Richter ölçeğine göre 3.8'e ulaştı. Ada sakinleri yavaş yavaş normale dönmeye çalışırken, Santorini'yi terk eden yerliler de geri dönmeye başlıyor. Aynı zamanda adadaki kamu binalarında günlük denetimler yapılıyor.

22 BİN DEPREM OLDU

Santorini- Amorgos bölgesinde sismik aktivitenin başlamasından bu yana 22 bin 600'den fazla deprem kaydedildi. Ulusal Deprem Araştırma Merkezi'ne göre, sismik aktivite, hem günlük deprem sayısı hem de maksimum büyüklük açısından giderek azalırken, 15 Şubat'tan bu yana yeni bir mikro sismik dalgalanma gözlenmedi.

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