24 Şubat 2025 Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

24 Şubat 2025 tarihli Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 24.10.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-62987 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 11.004.102 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...