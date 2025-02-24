24 Şubat 2025 Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
24 Şubat 2025 tarihli Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 24.10.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-62987 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 11.004.102 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...
24 Şubat 2025 tarihli Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 24.10.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-62987 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 11.004.102 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...