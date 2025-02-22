Özel hastanede kan donduran şiddet iddiası! 72 yaşındaki kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)

"BİZ CANIMIZI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EMANET EDİYORUZ"

Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. ADN Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz.

Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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