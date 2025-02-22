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Özel hastanede kan donduran şiddet iddiası! 72 yaşındaki kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Özel ADN Hastanesi’nde tedavi gören 72 yaşındaki kadın, iddiaya göre sağlık çalışanları tarafından darbedildi. Ailesi, yaşlı kadının vücudunda darp izleri ve kırıklar fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi’nde verilen darp raporu sonrası yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Oğlu Mehmet Eroğlu, annesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
İHA
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Özel hastanede kan donduran şiddet iddiası! 72 yaşındaki kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki kadın, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi. Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)

"BURAYA GELDİĞİMİZDE ANNEMİN KOLU KIRILMIŞTI VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ VARDI"
Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)

ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ÖZEL ADN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN 72 YAŞINDAKİ NEFUS EROĞLU'NUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ. (İHA)

"BİZ CANIMIZI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EMANET EDİYORUZ"
Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. ADN Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz.

Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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