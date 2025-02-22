Özel hastanede kan donduran şiddet iddiası! 72 yaşındaki kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Özel ADN Hastanesi’nde tedavi gören 72 yaşındaki kadın, iddiaya göre sağlık çalışanları tarafından darbedildi. Ailesi, yaşlı kadının vücudunda darp izleri ve kırıklar fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi’nde verilen darp raporu sonrası yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Oğlu Mehmet Eroğlu, annesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki kadın, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi. Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"BURAYA GELDİĞİMİZDE ANNEMİN KOLU KIRILMIŞTI VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ VARDI"
Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler.