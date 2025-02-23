İyilik hareketi: Her gün 2 bin kişiye sıcak yemek!

Konya'da telefon bayileri işleten Enver Akın, kurduğu Şemsi Mevlana Sosyal Yardımlaşma Derneği ile her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Konya'da telefon bayileri bulunan esnaf Enver Akın (40), 7 yıl önce kurduğu Şemsi Mevlana Sosyal Yardımlaşma Derneği bünyesinde hayırseverlerin desteği ile her gün 2 bin kişiye sıcak yemek çıkartıp, dağıtımını yapıyor.

Deprem bölgesinde de sahra mutfakları kurup, depremzedelerin yanlarında olduklarını belirten Akın, Gazze'de de ilk günden bu yana her gün yemek dağıttıklarını söyledi.

Akın, "Burada hırslar yok. Burada iyilik için koşturmak var. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek o kadar güzel bir duygu ki anlatılmaz. Biz mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Enver Akın, 15 bin kişi yemek kapasiteli aşevini de tamamladıklarını, AFAD koordinesinde çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

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