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Bu soğukta bu çorba iyi gidiyor! Şifa kaynağı “Yalancı Kelle Paça Çorbası”

Yalancı Kelle Paça Çorbası, adını geleneksel kelle paça çorbasından alıyor. Ancak etin kelle kısmı kullanılmaz. Bu çorba, genellikle kemikli et ve çeşitli baharatlarla yapılan lezzetli bir çorbadır. Peki Yalancı kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte şifa deposunun tarifi…

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Bu soğukta bu çorba iyi gidiyor! Şifa kaynağı Yalancı Kelle Paça Çorbası

Yalancı kelle paça, özellikle soğuk kış günlerinde vücuda enerji verir ve soğuk algınlığına karşı iyi gelir. Geleneksel paça çorbasının tüm besleyici özelliklerini taşırken, genellikle daha erişilebilir malzemelerle yapılır. İşte kış aylarının favori çorba tarifi!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YALANCI KELLE PAÇA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

300 gram haşlanmış et

2, 5 su bardağı et suyu

2, 5 su bardağı sıcak su

TERBİYESİ İÇİN

4 yemek kaşığı yoğurt

1/2 (yarım) adet limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sirke

2, 5 yemek kaşığı un

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YALANCI KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak, haşlanmış etleri güzelce didikleyin. Ardından, bir tencereye su ve et suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Su kaynadığında didiklediğiniz etleri tencereye ilave edin ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatmaya devam edin.

Bir kasede, çorbanın terbiyesi için gereken tüm malzemeleri çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp bu karışıma ekleyin ve iyice çırpın. Sonrasında terbiyeyi azar azar tencereye dökün, karıştırarak eklemeyi unutmayın. Terbiyeyi ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin.

Çorbanın üzerine, bir tavada tereyağını eritin ve içine toz kırmızı biberi ekleyin. Bu karışımı çorbanın üstüne dökün, ardından sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.