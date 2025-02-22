(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YALANCI KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak, haşlanmış etleri güzelce didikleyin. Ardından, bir tencereye su ve et suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Su kaynadığında didiklediğiniz etleri tencereye ilave edin ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatmaya devam edin.

Bir kasede, çorbanın terbiyesi için gereken tüm malzemeleri çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp bu karışıma ekleyin ve iyice çırpın. Sonrasında terbiyeyi azar azar tencereye dökün, karıştırarak eklemeyi unutmayın. Terbiyeyi ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin.

Çorbanın üzerine, bir tavada tereyağını eritin ve içine toz kırmızı biberi ekleyin. Bu karışımı çorbanın üstüne dökün, ardından sıcak bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.