Bu soğukta bu çorba iyi gidiyor! Şifa kaynağı “Yalancı Kelle Paça Çorbası”
Yalancı Kelle Paça Çorbası, adını geleneksel kelle paça çorbasından alıyor. Ancak etin kelle kısmı kullanılmaz. Bu çorba, genellikle kemikli et ve çeşitli baharatlarla yapılan lezzetli bir çorbadır. Peki Yalancı kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte şifa deposunun tarifi…
Yalancı kelle paça, özellikle soğuk kış günlerinde vücuda enerji verir ve soğuk algınlığına karşı iyi gelir. Geleneksel paça çorbasının tüm besleyici özelliklerini taşırken, genellikle daha erişilebilir malzemelerle yapılır. İşte kış aylarının favori çorba tarifi!
YALANCI KELLE PAÇA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
300 gram haşlanmış et
2, 5 su bardağı et suyu
2, 5 su bardağı sıcak su
TERBİYESİ İÇİN
4 yemek kaşığı yoğurt
1/2 (yarım) adet limonun suyu
1 adet yumurta sarısı
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sirke
2, 5 yemek kaşığı un
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber