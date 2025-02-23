İstanbul'da korkunç olay! Takıntılı olduğu kadının evine tavanı delerek girdi I Anne ve kızı sopayla darp etti

İstanbul'da Filistin ve Cezayirli iki öğrenci ile geçici olarak onlarla kalan Filistinli anne kabusu yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Ümraniye'de Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci, 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada yaşadığı sırada öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine taşındı.

Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30), evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı. Tavan arasında delik açtı. Havalandırma boşluğundan daireye girdi. Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi.

Anne ve kızı, eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı. İkilinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

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