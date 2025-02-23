Bebek'te cesur yürekler: İbrahim Kutluay'a özenip Boğaz sularına girdiler

Bebek kıyısında toplananlar İbrahim Kutluay’a özenip buz gibi Boğaz sularına girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Bebek'i daha da tanınır hale getirdi. Kutluay'ın yaz-kış, Boğaziçi'nde denize girdiği yer bir hayli ilgi görüyor. Instagram'da atlayışı görenler 'aa biz de girelim' diyerek Kutluay gibi soğuk havaya meydan okuyarak, kendini sulara bırakıyorlar.

İbrahim Kutluay ise her fırsatta Boğaziçi'nde kendini buz gibi sulara bırakıyor. Bunun son örneğini hava sıcaklığının 2, deniz suyu ısısının ise 6 derece olduğu cuma günü (önceki gün), sergiledi. Çevresindekilerin ve gazetecilerin, "İbrahim bey, bu havada denize girilir mi? Üşümüyor musunuz?" şeklinde sorusuna; "Asıl bu havalarda girilir" şeklinde cevap veren İbrahim Kutluay, birçok İstanbulluyu cesaretlendirmişti.

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