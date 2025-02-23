Aşk umdu bıçak yedi! Sahte kadın profiliyle gaspa kurban gitti

Tuzla'da 24 yaşındaki Enes K. ve 18 yaşındaki Yiğit Ç., Telegram'da sahte kadın profili oluşturarak tanıştıkları Ahmet K.'yı gasbetti.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Tuzla'da 24 yaşındaki Enes K. ve 18 yaşından küçük arkadaşı Yiğit Ç., geçen yıl eylül ayında Telegram'da sahte bir kadın profili oluşturarak Ahmet K. ile iletişime geçti. Bir kadınla tanışacağını sanan adam buluşmayı kabul etti. Ahmet K., gece saat 23.45'te buluşma mekânına gidince saldırganlar tarafından gasbedildi.

Saldırganlar, bıçak ederek cüzdanını aldıkları Ahmet K.'yı, şikâyetçi olursa rezil etmekle tehdit etti. Olayın ilk şokunu atlatan Ahmet K. ise adliyeye başvurup şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda, şüpheli Enes K. hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, sosyal medyanın tehlikeli yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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