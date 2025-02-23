Antalya'da ters yön faciası! 19 yaşındaki Hasan Ali hayatını kaybetti

Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Çalışkan hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Çalışkan (19), feci şekilde can verdi.

Arkadaşı Halil Can Şık (18), ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK

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