Antalya'da ters yön faciası! 19 yaşındaki Hasan Ali hayatını kaybetti
Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Çalışkan hayatını kaybetti.
Antalya'da ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Çalışkan (19), feci şekilde can verdi.
Arkadaşı Halil Can Şık (18), ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, gözlem altına alındı. Yapılan alkol kontrolünün ardından kendisini iyi hissetmediğini için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK