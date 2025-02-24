Konya'da korkunç olay! Eve alkollü gelen kocasını bıçakla katletti

Konya’da 1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş eve alkollü gelen tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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Konya'da 10 gün önce cezaevinden çıkan Ömer Çeliktaş (36), iddiaya göre sürekli alkol alıp, eşi Şerife Çeliktaş (35) ile tartışmaya ve şiddet uygulamaya başladı. Önceki gece de alkol alan Ömer, eşiyle kavga etti. Ardından uykuya daldı.

Dayaktan bıkan Şerife Çeliktaş, önce iple eşinin ellerini bağladı. Ardından da bıçakladı. Ömer Çeliktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, "Sürekli alkol alıyordu. Ellerini iple bağlayıp, bıçakladım. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı" dedi.

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