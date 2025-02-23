Antalya'da korkunç kaza! Otomobil bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu

Antalya’nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yasin Erdoğan yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Antalya Kaş'ta Yasin Erdoğan (26), önceki gece saatlerinde Felen Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

12 Ocak tarihinde aynı noktadan Süleyman Gülcü (19) de aracı ile dere yatağına düşerek yaşamını yitirmişti. Bölge halkı, ölüm köprüsü olarak anılan noktada önlem alınmasını istedi.

Erdoğan ÖZTÜRK

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