Dehşet raporu: Diş hekimini başından vurarak ağır yaralayan şüphelinin ifadesi tüyler ürpertti

Diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez, eski iş ortağı tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Şüphelinin ifadesi ise tüyler ürpertti: Boşandığım eşimden olan iki çocuğa DNA testi yaptırdım. Çocukların biyolojik babasının doktor olduğunu öğrendim. Çıldırdım. Onu bu yüzden vurdum.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Dehşete düşüren olay, İzmir'in Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan (34), borç-alacak nedeniyle diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'in (49) evine gitti.

İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeden deliren Mustafa Ercan, diş doktoru Mehmet Emrah Düşmez'e ateş etti. Ercan, daha sonra yaralı doktoru kayda alıp, diş doktorunun annesine gönderdi ve kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne, durumu polise bildirdi. Ağır yaralı Mehmet Emrah Düşmez, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BENİ ZARARA UĞRATTI"

Polis ekipleri, alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan'ı gözaltına aldı. Ercan'ın korkunç ifadeleri ortaya çıktı.

Zanlı, "Beraber ortak iş yaptık. Beni zarara uğratıp dolandırdı. Ticari ilişkide annesinin de payı vardı. Videoyu annesine göndererek intikam aldım. Eski eşimden olan 2 çocuğa DNA testi yaptırdım. Biyolojik babası doktor Mehmet Emrah Düşmez çıktı. Bu yüzden vurdum" diye konuştu.

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