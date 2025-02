Trump'ın krallığı Avrupa'da yankı buldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendini kral ilan etmesi, Avrupa’da da yankı buldu. AB üyesi ülkelerin tamamında trend topic olan Amerikan Kralı’na destek de var.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

ABD'nin ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan 47. Başkan Donald Trump, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Son düzenlemesini övgüyle duyuran Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıkladığı paylaşımında, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı. Paylaştığı fotoğraf kısa sürede dünyada viral oldu. Hedefindeki Avrupa Birliği ülkelerinde de trend topic olan Trump'a yorum yağdı

İŞTE O YORUMLAR:



Trump'ın kararlarına katılmasam da bazı kararlarını desteklıyorum.

Çılgınlığın kitabını yazıyor.



Bu adam deli mi yoksa dahi mi!



Monarşi ABD için çok uzak değil. Kraliçe Melania!



Fransız biri olarak Trump'tan korkuyorum.



Başkan Trump, yaptığı paylaşımla bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

