Kar topluyor ne demek? Güneş kar topluyor neden denir?
Kış mevsiminde sıkça duyduğumuz 'güneş kar topluyor' ifadesi, halk arasında karın erimesine atıfta bulunan bir deyim olarak kullanılır. Ancak bu cümle, yalnızca günlük dilde değil aynı zamanda bilimsel açıdan da anlam taşır. Peki, gerçekten güneş kar toplayabilir mi? Bu ifadenin bilimsel yanı var mı? İşte merak edilenler...
Kış mevsiminde sıkça duyduğumuz "güneş kar topluyor" ifadesi, halk arasında karın erimesine atıfta bulunan bir deyim olarak kullanılır. Ancak bu cümle, yalnızca günlük dilde değil aynı zamanda bilimsel açıdan da anlam taşır. Peki, gerçekten güneş kar toplayabilir mi? Bu ifadenin bilimsel yanı var mı? İşte merak edilenler...
Güneş kar topluyor ne demek?
"Güneş kar topluyor" ifadesi, aslında güneş ışınlarının kar üzerindeki etkisini tanımlayan bir deyimdir. Güneş ışığı, karın yüzeyine çarptığında termal ışıma prensibiyle ısı transferi yapar. Bu ısı enerjisi, karın kristallerinin hareketini artırarak erimesine neden olur. Süreç, güneşin kar üzerindeki etkisinin temelini oluşturur.