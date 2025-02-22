Kar topluyor ne demek? Güneş kar topluyor neden denir?

(Takvim Foto Arşiv) Güneş kar toplarsa ne olur? Güneş ışığı, sadece karı eritmez; aynı zamanda karın buharlaşmasına da neden olabilir. Bu süreç buharlaşma ve sublimasyon olarak bilinir. Kar, düşük sıcaklıklarda bile buharlaşarak havaya karışabilir. Güneşin etkisiyle karın yüzeyindeki su buharlaşır ve atmosferdeki nem oranını artırır. Ayrıca, sublimasyon dediğimiz süreç, karın katı halden doğrudan gaz haline geçmesini sağlar. Bu, özellikle karın ince tabakalarında gözlemlenen bir durumdur.

(Takvim Foto Arşiv) Meteorolojik döngü nasıl işliyor? Güneşin kar eritirken oluşturduğu buhar, atmosferdeki su buharı miktarını artırır. Eğer hava koşulları uygun ise, bu buhar yoğunlaşarak tekrar yağışa dönüşebilir. Yani, güneş karı "toplarken", aslında bir su döngüsünün başlangıcını oluşturur. Karın erimesi ve su buharının atmosfere karışması, dolaylı yoldan yeni bir yağış sürecini başlatabilir. Bu, meteorolojik şartların elverişli olması durumunda, karın yeniden yere düşmesiyle sonuçlanabilir.