Motokurye yasağı kalktı mı? 22-23 Şubat motokurye trafik kısıtlamasında son durum
İstanbul’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması geçici süreyle yasaklanmıştı. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki 22-23 Şubat motokuryeler çalışıyor mu? Motokurye yasağı bitti mi, kalktı mı? İşte son durum…
İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelere getirilen yasak, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla kaldırıldı. Peki motokuryeler ne zaman çalışacak? İşte son karar!
MOTOKURYE YASAĞI BİTTİ Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'A SARI KOD UYARISI
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, tüm ilçelerde sarı kodlu kar yağışı beklendiği belirtildi. Cumartesi günü başlayacak kar yağışı, yer yer yoğunlaşarak pazar öğle saatlerine kadar sürecek. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple, vatandaşların özellikle yolda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.