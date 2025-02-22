Motokurye yasağı kalktı mı? 22-23 Şubat motokurye trafik kısıtlamasında son durum

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması geçici süreyle yasaklanmıştı. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki 22-23 Şubat motokuryeler çalışıyor mu? Motokurye yasağı bitti mi, kalktı mı? İşte son durum…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 16:41

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İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelere getirilen yasak, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla kaldırıldı. Peki motokuryeler ne zaman çalışacak? İşte son karar!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) MOTOKURYE YASAĞI BİTTİ Mİ? İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.