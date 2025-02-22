İstanbullular karın tadını trafik aksamaları yüzünden çıkaramadı!

İstanbul’a beklenen ve özlenen kar geldi. Birkaç yıldır kar yağışına hasret kalan İstanbullular dün karın tadını çıkarırken, uyarıları dikkate alan sürücüler de trafiğe çıkmayarak olası kaosu önlemesine rağmen metrobüs ve diğer ulaşım araçlarında aksama yaşanınca İstanbullu evine gitmekte güçlük çekti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Dünyanın en güzel kenti karla buluştu. Tarihi yarımada ve Boğaziçi köprülerinden gelen görüntüler 'karın bu kadar yakıştığı bir kent daha yoktur' dedirtti.



İstanbul'da kar yağışı sürecek mi sorusuna Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek cevap verdi. Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını belirtti.



Tek, pazar gününden itibaren kar yağışının azalacağını söyledi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'a kar getiren yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.



DAHA FAZLA TUTACAK

"Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, bugün de benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.



KAMYONLARA YASAK

Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, iki günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.



İNSANLAR ÇIKMADI AMA METROBÜSLER AKSADI

İstanbullular, uyarıları dikkate alıp özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Ancak metrobüsler umdukları gibi çalışmayınca zaman zaman yolda kaldı.

Kar, kentin üstünü örterken çocukların sevinç çığlıkları sokaklardan yükseliyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN