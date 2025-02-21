Sarıyer'de kayan cip can aldı! Önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 ölü
Sarıyer Yeniköy'de kontrolden çıkan cip, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen 43 yaşındaki Refi Pekmez’e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pekmez hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sokakta kartopu oynayan bir çocuk ve babası son anda kurtuldu.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen 34 HNK 814 plakalı cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti.