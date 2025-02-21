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Sarıyer'de kayan cip can aldı! Önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 ölü

Sarıyer Yeniköy'de kontrolden çıkan cip, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen 43 yaşındaki Refi Pekmez’e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pekmez hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sokakta kartopu oynayan bir çocuk ve babası son anda kurtuldu.

DHA
DHA
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Sarıyer’de kayan cip can aldı! Önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen 34 HNK 814 plakalı cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)

Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı.

Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti.

Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)

Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan sürücü Saliha B.'nin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldığı öğrenildi. Sürücünün ifade işlemlerinin tamamlandığı bilgisi de edinildi.

Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)

ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor.

O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı "Biz geldiğimizde zaten olay olmuştu. Kazadan yarım saat sonra geldik. Gördüğümüzde durum bu şekildeydi. Sabah ben bir kaç kere bu yoldan gittim. Herhangi bir kar ya da buzlanma yoktu. Muhtemelen hızdan dolayı ya da kontrolü kaybettiğinden çünkü hızı en az 100 kilometre vardı. Kontrolü kaybettiği için burada 4-5 tane arabaya vurdu. Sonra bir kişi de vefat etti. 43 yaşında bir abimizdi" dedi.