Sarıyer’de kayan cip can aldı! Önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 ölü

Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez'e (43) çarptı. (DHA)

ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor.

O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı "Biz geldiğimizde zaten olay olmuştu. Kazadan yarım saat sonra geldik. Gördüğümüzde durum bu şekildeydi. Sabah ben bir kaç kere bu yoldan gittim. Herhangi bir kar ya da buzlanma yoktu. Muhtemelen hızdan dolayı ya da kontrolü kaybettiğinden çünkü hızı en az 100 kilometre vardı. Kontrolü kaybettiği için burada 4-5 tane arabaya vurdu. Sonra bir kişi de vefat etti. 43 yaşında bir abimizdi" dedi.