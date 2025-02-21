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2025-Kaymakamlık sınavı iptal edildi mi? Ülke genelinde kar yağışı sürüyor

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Sınav, 23 Şubat'ta yapılacak ve birçok aday sınav için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkili olan kar yağışı, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Peki kaymakamlık sınavı iptal edildi mi? İşte sınav hakkında merak edilenler…

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2025-Kaymakamlık sınavı iptal edildi mi? Ülke genelinde kar yağışı sürüyor

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, sınavın iptaliyle ilgili konuyu gündeme getiriyor. Peki kaymakamlık sınavı ertelenecek mi? İşte konu hakkında ÖSYM'nin kararı…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAYMAKAMLIK SINAVI ERTELENECEK Mİ?

23 Şubat Pazar günü yapılacak olan Kaymakamlık Sınavı, bu yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek. Bununla birlikte adaylar, olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimine göre sınavı planlandığı şekilde 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Şu anda ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir erteleme veya iptal duyurusu bulunmuyor.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu, 22-23 Şubat tarihlerinde, iki önemli sınav gerçekleşecek. 23 Şubat Pazar günü, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı uygulanacak. ÖSYM'nin takvimine göre, her iki sınav da aynı gün yapılacak ve binlerce aday bu sınavlarda yer alacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

EHLİYET SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında bazı eğitim ve sınavlar iptal edilmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve özel öğretim kurslarında eğitim ve sınavlar bu tarihlerde yapılmayacaktır. Bu nedenle, ehliyet sınavları da iptal edilmiştir.