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EHLİYET SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında bazı eğitim ve sınavlar iptal edilmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve özel öğretim kurslarında eğitim ve sınavlar bu tarihlerde yapılmayacaktır. Bu nedenle, ehliyet sınavları da iptal edilmiştir.