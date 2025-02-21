2025-Kaymakamlık sınavı iptal edildi mi? Ülke genelinde kar yağışı sürüyor
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Sınav, 23 Şubat'ta yapılacak ve birçok aday sınav için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkili olan kar yağışı, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Peki kaymakamlık sınavı iptal edildi mi? İşte sınav hakkında merak edilenler…
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, sınavın iptaliyle ilgili konuyu gündeme getiriyor. Peki kaymakamlık sınavı ertelenecek mi? İşte konu hakkında ÖSYM'nin kararı…
KAYMAKAMLIK SINAVI ERTELENECEK Mİ?
23 Şubat Pazar günü yapılacak olan Kaymakamlık Sınavı, bu yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek. Bununla birlikte adaylar, olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimine göre sınavı planlandığı şekilde 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Şu anda ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir erteleme veya iptal duyurusu bulunmuyor.
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
Bu hafta sonu, 22-23 Şubat tarihlerinde, iki önemli sınav gerçekleşecek. 23 Şubat Pazar günü, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı uygulanacak. ÖSYM'nin takvimine göre, her iki sınav da aynı gün yapılacak ve binlerce aday bu sınavlarda yer alacak.