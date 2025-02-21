Kar yağışı İstanbul’daki ehliyet sınavlarını iptal ettirdi! Yeni tarih ne zaman?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hafta sonu yapılacak olan kursların ve ehliyet sınavlarının kar yağışı nedeniyle iptal olduğunu duyurdu. Adaylar, ertelenen sınavın ne zaman yapılacağını takip ediyor. Peki yeni ehliyet sınavları ne zaman olacak? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 18:09

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İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve özel öğretim kurslarındaki eğitimler ile sınavlar iptal edilmiştir. Bu tarihlerde, söz konusu kurslarda eğitim verilmeyecek ve sınavlar yapılmayacak. Peki ehliyet sınavı hangi tarihte yapılacak?

(Kaynak: AA) EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ? İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu boyunca da devam edeceğini belirterek, bu sebeple belirli kurs ve sınavların iptal edildiğini açıkladı. Vali Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" dedi.

(Kaynak: AA) EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Ertelenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimlerinin yeni tarihleri henüz netleşmiş değil. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça, güncellenmiş bilgilere yer verilecektir.