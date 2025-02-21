Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 21 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 18:46

Yemekteyiz"programında, Zuhal Topal'ın sunumuyla 21 Şubat Cuma günü haftanın birincisi belirlendi. Yarışmacılar, misafirlerine lezzetli yemekler sunarak yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın kazananı ve puan durumu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Yemekteyiz'in haftanın birincisi kim oldu? İşte kazanan isim!