Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 21 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Zuhal Topal’ın sunduğu 'Zuhal Topal’la Yemekteyiz' yarışmasında 21 Şubat Cuma günü final gerçekleşti. Yarışmaya katılan 5 yarışmacı, yemek üzerine yeteneklerini sergileyerek jüriyi ve diğer katılımcıları etkilemeye çalıştı. Yaptığı yemeklerle hem jüriden hem de rakiplerinden tam puan alarak şampiyon olan yarışmacı, 'Zuhal Topal’la Yemekteyiz' programının bu haftaki galibi oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat puan durumu…
Yemekteyiz"programında, Zuhal Topal'ın sunumuyla 21 Şubat Cuma günü haftanın birincisi belirlendi. Yarışmacılar, misafirlerine lezzetli yemekler sunarak yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın kazananı ve puan durumu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Yemekteyiz'in haftanın birincisi kim oldu? İşte kazanan isim!
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı, 21 Şubat Cuma günü yapılan finalde belli oluyor. Haftanın sonunda, Zuhal Topal'ın verdiği oylar da eklenerek yarışmanın birincisi kesinleşiyor. Haftanın şampiyonu, 150 bin TL'lik ödülün sahibi Özlem oldu.
21 ŞUBAT ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Özlem: 30
Hasan: 27
Umu: 25
Sinan: 23
Emine: 23