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Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından, bölgedeki fay hatları ve risk durumu yeniden gündeme geliyor. Erzurum, Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın konumda olup özellikle kuzeydoğusunda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altındadır. Peki Erzurum deprem bölgesi mi? İşte Erzurum’un deprem riski taşıyan ilçeleri…

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Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Bugün Erzurum'un Hınıs ilçesinde deprem meydana gelmesinin ardından bölgedeki fay hatları ve deprem riskli ilçeler gündeme geliyor. Peki Erzurumdan fay hattı geçiyor mu? İşte güncel fay hattı haritası…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, 21 Şubat 2025 saat 15:27'de Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgeleri arasında yer alan Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun ve Ordu, 2. derece deprem kuşağında bulunuyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ERZURUM FAY HATLARI VE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

Fay hattı geçen yerler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor. İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Yakutiye
Palandöken
Aziziye
Karayazı

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
Pasinler
Horasan
Narman
Tortum
Uzundere

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
Olur
Oltu
Şenkaya
Köprüköy yer aldı.