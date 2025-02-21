Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından, bölgedeki fay hatları ve risk durumu yeniden gündeme geliyor. Erzurum, Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın konumda olup özellikle kuzeydoğusunda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altındadır. Peki Erzurum deprem bölgesi mi? İşte Erzurum’un deprem riski taşıyan ilçeleri…
Bugün Erzurum'un Hınıs ilçesinde deprem meydana gelmesinin ardından bölgedeki fay hatları ve deprem riskli ilçeler gündeme geliyor. Peki Erzurumdan fay hattı geçiyor mu? İşte güncel fay hattı haritası…
ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre, 21 Şubat 2025 saat 15:27'de Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Mollakulac mevkiinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.
ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgeleri arasında yer alan Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun ve Ordu, 2. derece deprem kuşağında bulunuyor.