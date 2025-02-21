2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? Bu hafta sonu (22-23 Şubat) hangi sınavlar var?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili önemli bir duyuru yapıldı. 2025-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı) ve 2025-Kaymakamlık (İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı) bu tarihte yapılacak. Peki 2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? İşte sınav hakkında son gelişmeler…
23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı öncesinde kar yağışının etkisi artmaya başladı. Bu durum, sınava girecek adaylar arasında "MSÜ sınavı iptal olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Hava koşullarının zorluğu ve kar yağışının artmasıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle MSÜ sınavının iptali konusu takip ediliyor. İşte merak edilenler…
EHLİYET SINAVLARI İPTAL Mİ?
Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve özel öğretim kurslarında eğitim ve sınavlar iptal edilmiştir. Bu nedenle, bu tarihlerde söz konusu kurslarda eğitim ve öğretime ara verilecektir.
BU HAFTA SONU (22-23 ŞUBAT) HANGİ SINAVLAR VAR?
ÖSYM, 23 Şubat Pazar günü, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapılacak.