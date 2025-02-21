2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? Bu hafta sonu (22-23 Şubat) hangi sınavlar var?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Ancak sınavın kar yağışı nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Son karar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verecek. Adaylar, hava koşullarına dikkat ederek sınav yerlerine ulaşmaya çalışacak.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini, ancak bu yıl aday talepleri doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını duyurdu. 2025-MSÜ sınavına başvuran adaylardan 357 bin 359'u kadın, 313 bin 359'u ise erkek olarak kaydedildi. En fazla başvuru ise 103 bin 234 adayla İstanbul'dan gerçekleşti.

Ersoy, şöyle devam etti: "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim." ifadelerine yer verdi.