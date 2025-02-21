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2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? Bu hafta sonu (22-23 Şubat) hangi sınavlar var?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili önemli bir duyuru yapıldı. 2025-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı) ve 2025-Kaymakamlık (İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı) bu tarihte yapılacak. Peki 2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? İşte sınav hakkında son gelişmeler…

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2025-MSÜ sınavı iptal edildi mi? Bu hafta sonu 22-23 Şubat hangi sınavlar var?

23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı öncesinde kar yağışının etkisi artmaya başladı. Bu durum, sınava girecek adaylar arasında "MSÜ sınavı iptal olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Hava koşullarının zorluğu ve kar yağışının artmasıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle MSÜ sınavının iptali konusu takip ediliyor. İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

EHLİYET SINAVLARI İPTAL Mİ?

Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve özel öğretim kurslarında eğitim ve sınavlar iptal edilmiştir. Bu nedenle, bu tarihlerde söz konusu kurslarda eğitim ve öğretime ara verilecektir.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BU HAFTA SONU (22-23 ŞUBAT) HANGİ SINAVLAR VAR?

ÖSYM, 23 Şubat Pazar günü, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapılacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

2025-MSÜ SINAVI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Ancak sınavın kar yağışı nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Son karar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verecek. Adaylar, hava koşullarına dikkat ederek sınav yerlerine ulaşmaya çalışacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini, ancak bu yıl aday talepleri doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını duyurdu. 2025-MSÜ sınavına başvuran adaylardan 357 bin 359'u kadın, 313 bin 359'u ise erkek olarak kaydedildi. En fazla başvuru ise 103 bin 234 adayla İstanbul'dan gerçekleşti.

Ersoy, şöyle devam etti: "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim." ifadelerine yer verdi.