"Ayağa kalkamaz" denilen Milli Sporcu Belgin Büyükşahin umudunu kesmedi! Başarıları herkesi hayrete düşürdü

Milli Sporcu Belgin Büyükşahin, beyin kanaması geçirdi. 1 yıl komada kaldı. Doktorlar “Bir daha ayağa kalkamaz” demesine rağmen ümidini asla kaybetmedi. Sıfırdan yürümeyi ve koşmayı öğrendi. 6 yılda tam 55 madalya kazanarak herkese inancın gücünü gösterdi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 00:00

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Teknoloji tasarım öğretmeni ve Milli sporcu Belgin Büyükşahin, çocukluğundan itibaren farklı dallarda hep sporun içindeydi. Hayat yokluğundan dolayı, gönül verdiği atletizmde, yarışmalara katılamasa da sağlıklı yaşam için koşmayı hiçbir zaman bırakmadı.



Bayılınca 2017'de kaldırıldığı hastanede, beyninde tümör tespit edildi. Bir yıl komada kaldı. O bir yıl içinde iki büyük ameliyat geçirdi. 6 Nisan 2018 yılında hayata yeniden gözlerini açtı. Azmi ve spor sevgisiyle verdiği mücadele sayesinde hayata yeniden tutundu.



Malulen emekli olduktan sonra yeniden spora başladı. Form tutarak yarı maratonlara ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya başladı. Elde ettiği başarılarla milli sporcu oldu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda atletizmde 55 madalya ve kupa kazandı. Belgin Büyükşahin, "Beynimin sol tarafına yerleştirilen bir çiple yaşıyorum" dedi. 2019'dakı İstanbul Yarı Maratonu'nda beşinci oldum. 2020'de Sırbistan'da 1500 metrede altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldum.

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