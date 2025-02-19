Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 23:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı (İHA)

İBB KAR KÜREME ARACI YOLDA MAHSUR KALDI

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.