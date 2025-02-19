İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de İBB'ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde mahsur kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
İBB KAR KÜREME ARACI YOLDA MAHSUR KALDI
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.