takvim-logo

İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı

İstanbul Maltepe'de İBB'ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde mahsur kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr takvim.com.tr
ABONE OL
İstanbul’da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı (İHA)İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı (İHA)

Yoğun kar yağışı İBB'nin kar küreme aracını da yolda bıraktı!

İBB KAR KÜREME ARACI YOLDA MAHSUR KALDI
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı (İHA)İstanbul'da kar yağdı yine yollar tıkandı! Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda mahsur kaldı (İHA)

Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!İstanbulda kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!
İstanbul'da kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!
CANLI | İstanbulda kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Ankara da beyaz büründüCANLI | İstanbulda kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Ankara da beyaz büründü
CANLI | İstanbul'da kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Ankara da beyaz büründü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN