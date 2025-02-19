İZSU’dan kritik duyuru: İzmir’de 2 ilçede 26 saatlik su kesintisi!

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 23:30

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), isale hattındaki arıza nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını ve bu kesintinin 26 saat süreceğini açıkladı (AA)

Açıklamada, saat 17.30'da kapatılan vananın, yarın saat 19.30'da açılmasının planlandığı belirtildi.

Su kesintisinden, Konak'ta Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, Mithatpaşa, Turgut Reis, Akın Simav, Murat Reis, Kemal Reis, Barbaros, Altıntaş, Çahabey, Kılıç Reis, Güngör, Mehmet Ali Akman, Yeşiltepe mahalleleri ile Karabağlar'da Arap Hasan ve Basın Sitesi mahallelerinin etkileneceği duyuruldu.