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Küçükçekmece'de 7 katlı bina tahliye edildi! Dev çatlaklar oluştu

Küçükçekmece'de bir dairenin banyosunda dev çatlaklar meydana gelince 7 katlı bina tahliye edildi. Binanın durumu, detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi! Dev çatlaklar oluştu

KüçükçekmeceKanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de 7 katlı bina tahliye edildi. (AA)Küçükçekmece'de 7 katlı bina tahliye edildi. (AA)

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binadan çatlama sesi geldi vatandaşlar tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. (AA)İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. (AA)

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.

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