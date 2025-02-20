Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi! Dev çatlaklar oluştu

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 08:34

KüçükçekmeceKanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.