Erken ölümü engelleyen formül ortaya çıktı; Oxford araştırması
Bilim insanları, erken ölüm riskini belirleyen en önemli faktörlerden birinin yaşam tarzı olduğunu ortaya koydu. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırma, genetik faktörlerin ölüm riski üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve bunun yerine çevresel ve yaşam tarzına bağlı değişkenlerin belirleyici olduğunu gösterdi.
Oxford Üniversitesi'nde yapılan geniş çapta bir araştırma, yaşam tarzının erken ölüm riski ve birçok ciddi hastalık üzerindeki etkisini gözden kaçırılmayacak bulgularla ortaya koydu. 500 binden fazla kişinin verileri üzerinde yapılan analiz, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve karaciğer yetmezliğini tetikleyen faktörlerin genetik yatkınlıktan daha fazla etkili olduğunu gösterdi.
PEYNİR TÜKETİMİ RİSK ARTTIRIYOR
Araştırmaya göre, günlük hayatta sıklıkla tüketilen bazı yiyecekler, kanser ve diğer ölümcül hastalıkların ortaya çıkma riskini etkileyebilir. Özellikle peynir tüketimi, erken ölüm ihtimali üzerinde önemli bir belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.
Uzmanlar, tüketilen peynir miktarının vücuttaki biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve kronik hastalıkların riskini artırabileceğini belirtiyor. Ancak, bu etkinin doğrudan bir neden-sonuç ilişkisiyle mi ortaya çıktığı yoksa başka yaşam tarzı faktörleriyle mi ilişkili olduğu henüz kesinleşmedi.
GENETİK FAKTÖRLERDEN DAHA ÖNEMLİ OLAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR ETKENLER
Oxford uzmanlarının yürüttüğü araştırma, genetik faktörlerin erken ölüm riskinde tahmin edilenin çok daha az etkili olduğunu gösterdi. Verilere göre, bir kişinin ölüm riski %17 oranında çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle ilişkiliyken, genetik faktörler bu riskin yalnızca %2'sinden sorumludur.
Araştırmada tespit edilen en önemli 23 değiştirilebilir faktör arasında;
Peynir tüketimi
Yaşanılan bölgenin sosyoekonomik durumu
Sigara kullanımı
Egzersiz sıklığı ve düzeyi
Ortalama uyku saatleri
Eşle yaşamak veya yalnız yaşamak
Gün içinde sıklıkla bıkmış hissetmek
Çocuklukta obezite
Araştırmaya göre, bu değiştirilebilir faktörler, meme, akciğer, kolon, karaciğer, pankreas kanseri gibi çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığını önemli ölçüde etkiliyor.