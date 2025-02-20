Erken ölümü engelleyen formül ortaya çıktı; Oxford araştırması

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 09:15

Oxford Üniversitesi 'nde yapılan geniş çapta bir araştırma, yaşam tarzının erken ölüm riski ve birçok ciddi hastalık üzerindeki etkisini gözden kaçırılmayacak bulgularla ortaya koydu. 500 binden fazla kişinin verileri üzerinde yapılan analiz, akciğer kanseri , kalp hastalıkları ve karaciğer yetmezliğini tetikleyen faktörlerin genetik yatkınlıktan daha fazla etkili olduğunu gösterdi.

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PEYNİR TÜKETİMİ RİSK ARTTIRIYOR

Araştırmaya göre, günlük hayatta sıklıkla tüketilen bazı yiyecekler, kanser ve diğer ölümcül hastalıkların ortaya çıkma riskini etkileyebilir. Özellikle peynir tüketimi, erken ölüm ihtimali üzerinde önemli bir belirleyici faktör olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, tüketilen peynir miktarının vücuttaki biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini ve kronik hastalıkların riskini artırabileceğini belirtiyor. Ancak, bu etkinin doğrudan bir neden-sonuç ilişkisiyle mi ortaya çıktığı yoksa başka yaşam tarzı faktörleriyle mi ilişkili olduğu henüz kesinleşmedi.