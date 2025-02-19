Fazla tuz tüketimi insan sağlığını riske artıyor!
Fazla tuz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, Türkiye'deki tuz tüketiminin dünya genelinde önerilen seviyenin neredeyse iki katına çıktığını vurguladı. Peki fazla tuz tüketiminin zararları nedir? İşte insan vücudunda tuzun zararları!
Türkiye'de günlük
tuz tüketiminin 8-10 gram arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 5 gram sınırının neredeyse iki katı olduğunu söyledi. Bu aşırı tuz alımı, tansiyon yüksekliği, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık problemleri ile doğrudan ilişkilidir. Peki tuzu azaltmak için ne yapmalı? İşte merak edilenler… Gizli Tuz Kaynaklarına Dikkat Prof. Dr. Kılıçaslan, tuzun sadece yemeklere eklenen miktarda değil, aynı zamanda gizli kaynaklardan da vücuda girdiğine dikkat çekiyor. Salamura gıdalar, şarküteri ürünleri, tuzlu çerezler ve tuzlu ayran gibi yaygın gıdalar farkında olmadan tuz tüketimini artırabiliyor. Bu yüzden işlenmiş, tuzlu gıdalardan kaçınmak ve sofrada tuz kullanımını minimuma indirmek son derece önemli. Yemeklere Tuz Eklemeden Önce Düşünün Yemek pişirirken ve sofrada tuz eklemek yerine, besinlerin doğal sodyum içeriğinin vücut için yeterli olduğunu hatırlatıyor Prof. Dr. Kılıçaslan. Özellikle hipertansiyon ve böbrek hastalığı olan bireyler için ilave tuz eklemek ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Bu alışkanlıktan vazgeçmek, kalp sağlığı için en önemli adımlardan biridir. Tuzun Miktarı Ne Olmalı? Bir çay kaşığı tuz yaklaşık olarak 5 gramdır, yani günlük önerilen tuz miktarı budur. Ancak birçok kişi, yemek pişirirken veya sofrada ek tuz kullanarak bu miktarı aşabiliyor. Prof. Dr. Kılıçaslan, tuzu tamamen kesmek yerine dengeli bir şekilde tüketmenin gerektiğini belirtiyor. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar için tuz alımını dengelemek hayati önem taşıyor. Su Tüketimi İhmal Edilmemeli Ayrıca, tuz dengesinin sağlanabilmesi için su tüketiminin de artırılması gerektiğini söylüyor Prof. Dr. Kılıçaslan. Fazla tuz alımı, yeterli su ile dengelenmelidir. Düzenli su içmek, vücudun fazla sodyumu atmasına yardımcı olur, ancak en iyi yaklaşım tuz alımını minimal seviyede tutmak ve suyu yeterli miktarda içmektir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve rutin sağlık kontrollerinin de büyük önemi var.