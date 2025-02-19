Su Tüketimi İhmal Edilmemeli

Ayrıca, tuz dengesinin sağlanabilmesi için su tüketiminin de artırılması gerektiğini söylüyor Prof. Dr. Kılıçaslan. Fazla tuz alımı, yeterli su ile dengelenmelidir. Düzenli su içmek, vücudun fazla sodyumu atmasına yardımcı olur, ancak en iyi yaklaşım tuz alımını minimal seviyede tutmak ve suyu yeterli miktarda içmektir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve rutin sağlık kontrollerinin de büyük önemi var.