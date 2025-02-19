Elektrik faturasının 1.049 TL sınırını geçmemesi için en iyi püf nokta

EVDEKİ CİHAZLAR NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?
Günlük kullanımda farkında olmadan birçok cihazın harcadığı elektrik miktarı faturaları yükseltebilir. İşte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen bazı ev aletlerinin aylık ortalama tüketim değerleri:
|Cihaz
|Aylık Ortalama Tüketim (kWh)
|Buzdolabı
|31.6 kWh
|Bulaşık Makinesi
|10.2 kWh
|Çamaşır Makinesi
|7.2 kWh
|LCD/LED TV
|7.05 kWh
|Fırın
|16.25 kWh
|Kombi
|11.52 kWh
|Elektrikli Süpürge
|6 kWh
|Aydınlatma
|28.8 kWh
|Saç Kurutma Makinesi
|1.38 kWh
Bu verilere göre, özellikle buzdolabı, aydınlatma ve fırın gibi cihazlar, elektrik faturalarına büyük oranda etki ediyor.