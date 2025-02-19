Uzmanlar uyardı! Soğuk evlerin gizli tehlikesi!

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 09:06

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle yetersiz ısıtma nedeniyle soğuk evlerde yaşamak pek çok kişi için büyük bir sorun haline geliyor. Uzmanlara göre, soğuk bir ortamda uzun süreli yaşamak kalp hastalıklarından solunum problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.

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SOĞUK EVLERİN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Kalp ve Damar Sağlığı

Pall Mall Medical'da pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Chun Tang, soğuk ortamlarda vücudun ısınmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu durum kalbe ekstra yük bindirerek tansiyonu yükseltebilir. Uzun vadede, sürekli soğuğa maruz kalmak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

2. Solunum Problemleri

Soğuk hava, solunum yollarını tahriş edebilir ve astım ya da KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için semptomları kötüleştirebilir. Ayrıca, nemli ve soğuk ortamlarda küf ve mantar oluşumu artarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.