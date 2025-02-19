Siz de mutlaka yapıyorsunuz; Yeni biriyle tanışıldığında yapılan 9 yaygın flört hatası
Birçok kişi yeni bir aşk arayışına giriyor veya mevcut ilişkisini değerlendiriyor. Ancak, flört sürecinde yapılan hatalar bazen mutluluğa ulaşmayı zorlaştırabiliyor. İşte yazar ve podcast sunucusu Elizabeth Day ile 'Married at First Sight' programının uzmanı Mel Schilling'e göre en sık yapılan 9 flört hatası...
Flört süreci heyecan verici olabilir, ancak bazı yaygın hatalar mutluluğun önüne geçebilir. Uzmanlara göre, kendinizi ve karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımadan büyük beklentilere kapılmak veya yanlış insanlara şans vermek ilişkilerde en sık yapılan hatalar arasında.
Hayali Senaryolar Kurmak
"Biriyle yeni tanıştığımda hemen büyük bir aşk hikâyesi yazıyordum. Daha yüz yüze bile gelmeden, zihnimde evlenmiş gibi hayaller kuruyordum" diyor Elizabeth Day.
Gerçek kişiyi tanımadan beklentiye girmek, hayal kırıklıklarını artırabilir. Flört ederken gerçekleri görmeye odaklanın.
Kendinize Fazla Sert Davranmak
Flört sürecinde reddedilmek ve hayal kırıklıkları yaşamak doğaldır. Mel Schilling, "Her olumsuz deneyim, aslında size ne istediğinizi ve ne istemediğinizi gösterir" diyor. Bu yüzden her kötü deneyimi kişisel başarısızlık olarak görmemek önemli.