Siz de mutlaka yapıyorsunuz; Yeni biriyle tanışıldığında yapılan 9 yaygın flört hatası

Hep Aynı Tip İnsanları Seçmek

Elizabeth Day, geçmişte sürekli benzer tipte insanlarla flört ettiğini ve sonunda mutsuz olduğunu fark ettiğini söylüyor. Farklı kişilere şans vermek, gerçekten uyum sağlayabileceğiniz biriyle tanışmanıza yardımcı olabilir.

Ne İstediğinizi Bilmemek

Schilling, ilişki beklentilerinin baştan net olması gerektiğini belirtiyor: "Ciddi bir ilişki mi istiyorsunuz, yoksa sadece kısa süreli bir flört mü? Davranışlarınız, bu hedefle uyumlu olmalı." Hedeflerinizle çelişen seçimler yapmak, sizi sürekli hayal kırıklığına uğratabilir.