Çocuğunuz için facia! Araba içinde asla yapmamanız gereken o alışkanlık!
Woolcock Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, özellikle çocukların, elektronik sigara buharının bıraktığı kalıntılara maruz kalmaları halinde beyin fonksiyonlarında olumsuz etkiler görülebileceği tespit edildi. Uzmanlar, üçüncü el elektronik sigara dumanına uzun süreli maruziyetin kanser riskini artırabileceğini vurguluyor.
Yeni yapılan bir araştırma, elektronik sigara kullanımının sadece kullanıcıları değil, onların çevresindekileri de ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bıraktığını ortaya koydu. Woolcock Tıbbi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmaya göre, elektronik sigara buharının bıraktığı kalıntılar, çocuklar ve gençler için sanılandan çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor.
ELEKTRONİK SİGARA KALINTILARI: GÖRÜNMEYEN TEHLİKE
ABD ve Avustralya'da kiralık araçlarda elektronik sigara kullanımının yasaklanmasının temel sebeplerinden biri, buharın sürücünün görüşünü engellemesi. Ancak yeni araştırmalar, ön camda biriken buhar kalıntılarının yalnızca görüşü değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.
2024 yılında bir Reddit kullanıcısı, r/Detailing forumunda aracının ön camında biriken elektronik sigara kalıntılarından nasıl kurtulabileceğini sormuştu. Kullanıcı, yıllarca elektronik sigara kullandığını ve özellikle aromalı tek kullanımlık cihazları tercih ettiğini belirtirken, araç içinde biriken kalıntıların camı temizlemesine rağmen kaybolmadığını ve içeride sürekli olarak bir parlama oluşturduğunu dile getirdi.
Bu olay, Woolcock Enstitüsü araştırmacılarını buhar kalıntılarının etkilerini daha derinlemesine incelemeye yönlendirdi. Yapılan deneyler, bu kalıntıların yalnızca yüzeyde kalmadığını, aynı zamanda çocukların dokunarak veya soluyarak maruz kaldıkları ciddi kimyasal maddeler içerdiğini gösterdi.
Buhar Kalıntılarına Maruz Kalmanın Etkileri
Araştırmacılar, fareler üzerinde farklı türde elektronik sigara sıvılarının etkilerini inceledi ve elde edilen sonuçlar oldukça endişe vericiydi:
Nikotin içermeyen e-sıvılara maruz kalan farelerde kısa süreli hafıza problemleri gözlemlendi. Bu durum, elektronik sigaraların solunmadan bile beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.
Nikotin içeren buhara maruz kalan farelerde hafıza sorunları gözlenmedi ancak kaygı seviyelerinde ciddi bir artış olduğu saptandı. Özellikle genç bireylerde kaygının arttığı ve psikolojik sağlığın olumsuz etkilendiği görüldü.
Her iki deneyde de beyin hücrelerinin tahrip olduğu ve iltihaplanmanın arttığı tespit edildi.
Bu bulgular, özellikle çocukların ve gençlerin, arabada bulundukları süre boyunca pasif olarak bile zararlı kimyasallara maruz kalabileceğini gösteriyor. Ebeveynler veya sürücüler araç içinde elektronik sigara kullandıklarında, kalıntılar uzun süre havada ve yüzeylerde kalabiliyor. Çocukların araç içindeki temas ettiği alanlar nedeniyle bu kimyasalları doğrudan vücutlarına almaları söz konusu olabiliyor.