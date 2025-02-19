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Kuruluş Osman'da Bala Hatun ölecek mi? Osman Bey'in derin acısı

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’un akıbeti izleyiciler tarafından takip ediliyor. Son bölümde Begüm Hatun’un, Bala Hatun’un bulunduğu kulübeyi ateşe vermesi dikkat çekti. Yayınlanan fragmanda Osman Bey’in “Bala’nın intikamını alacağız!” sözleri izleyicileri endişelendirdi. Peki, Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrılıyor mu? İşte dizi hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman’da Bala Hatun ölecek mi? Osman Bey’in derin acısı

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı son bölümde izleyicilerin dikkatini çekti. Bala Hatun karakterini oynayan Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in sözleri de bu iddiaları güçlendirdi. Peki tarihte Bala Hatun'un yaşamı nasıl sona erdi? İşte dizide son gelişmeler…

(Kaynak: Atv)(Kaynak: Atv)

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLECEK Mİ?

Bala Hatun, yaralı halde sığındığı kulübede dinlenmeye çalışırken Begüm Hatun'un takibinden kurtulamadı. İki kadın arasında sert bir mücadele yaşandı. Begüm Hatun, yerde bulduğu bir odun parçasıyla Bala Hatun'a güçlü bir darbe indirerek onu bayılttı. Ardından intikam hırsıyla kulübeyi ateşe verdi.

Fragmanda Osman Bey'in "Bala'nın intikamını alacağız! Bala Hatun'u toprağa koymadan asla durmayacağız." sözleri dikkat çekti. Ancak Osman Bey'in karşılaştığı yanmış bedenin kime ait olduğu belirsizliğini koruyor. Bala Hatun'un gerçekten ölüp ölmediği sorusu dizinin yeni bölümünde yanıt bulacak.

(Kaynak: Atv)(Kaynak: Atv)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN ÖZGE TÖRER AYRILIYOR MU?

Özge Törer'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bala Hatun'un dizideki geleceğiyle ilgili netlik kazanması için bu akşam yayınlanacak yeni bölümü beklemek gerekiyor.

(Kaynak: Atv)(Kaynak: Atv)

TARİHTE BALA HATUN NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ile 1289 civarında evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun'un bu evlilikten Şehzade Alaaddin'i dünyaya getirdiği bilinmektedir. Tarihi kaynaklarda Bala Hatun'un ne zaman ve nasıl öldüğüne dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar, 1324 yılında Bursa'da vefat ettiğini öne sürerken, diğer rivayetlere göre Biga Kalesi'nde hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Ayrıca, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinin yanında annesiyle birlikte medfun olduğu da bazı tarihçiler tarafından dile getirilmektedir.

(Kaynak: Atv)(Kaynak: Atv)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)