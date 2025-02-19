(Kaynak: Atv)

TARİHTE BALA HATUN NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ile 1289 civarında evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun'un bu evlilikten Şehzade Alaaddin'i dünyaya getirdiği bilinmektedir. Tarihi kaynaklarda Bala Hatun'un ne zaman ve nasıl öldüğüne dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar, 1324 yılında Bursa'da vefat ettiğini öne sürerken, diğer rivayetlere göre Biga Kalesi'nde hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Ayrıca, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinin yanında annesiyle birlikte medfun olduğu da bazı tarihçiler tarafından dile getirilmektedir.