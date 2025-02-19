İşe iade davası şartları: Hangi koşullarda açılır ve ne kadar tazminat alınır?

İŞE İADE DAVASI HANGİ KOŞULLARDA AÇILIR?

İş Kanunu veya Basın İş Kanunu'na Tabi Olmak: İş Kanunu kapsamındaki işçiler işe iade talebinde bulunabilir. Diğer kanunlar, örneğin Borçlar Kanunu veya Deniz İş Kanunu'na tabi çalışanlar, bu haktan yararlanamaz.

İşyerinde 30 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması: Fesih tarihindeki işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, işçi lehine geçerli bir fesih yapmadıklarında işe iade davası açılabilir. Birden fazla işyeri olan işverenler için toplam işçi sayısı dikkate alınır.

En Az 6 Aylık Kıdem: İşçinin, işyerinde en az 6 aylık kıdemi olması gerekir. Ancak yer altı işçileri ve belirli aralıklarla çalışmış işçiler de bu haktan yararlanabilir.