2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl düzenlediği Green Card başvuru süreci tamamlandı ve binlerce aday, başvurularının sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Green Card almaya hak kazananlar, Amerika'da oturma ve çalışma izni gibi önemli haklar elde ediyor. Peki 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu önemli sürece dair merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:29