2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

Green Card başvuru sonuçları, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sorgulanabilir. Sonuçlar açıklandığında, adaylar burada yer alan "sonuç sorgulama" ekranı üzerinden başvuru bilgilerini girerek sonuca ulaşabilirler. Dikkat edilmesi gereken en önemli detay, başvuru bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde girmeniz gerektiğidir. Giriş için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgileri istenmektedir.

GREEN CARD'IN SAĞLADIĞI HAKLAR

Green Card almaya hak kazananların eşi ve 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.



Green Card sahibi vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.



Green Card alan kişiler ya da bu kişilerin çocukları burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.



Green Card sahibi kişiler Amerika'da şirket kurabilir. Devlet dairelerinde çalışabilir.



Green Card almaya hak kazanan kişiler, ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.