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2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl düzenlediği Green Card başvuru süreci tamamlandı ve binlerce aday, başvurularının sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Green Card almaya hak kazananlar, Amerika'da oturma ve çalışma izni gibi önemli haklar elde ediyor. Peki 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu önemli sürece dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:29
2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreci tamamlandı ve gözler şimdi 2025 başvuru sonuçlarına çevrildi. Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu bu program, kazananlara Amerika'da oturma ve çalışma hakkı tanıyan bir fırsat sunuyor. Peki 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card Başvuru Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 Green Card başvuru sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Ancak, resmi bir tarih açıklaması henüz yapılmadı.

2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

2024'te sonuçlar Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılmıştı. 2025 sonuçları için de benzer bir zaman dilimi öngörülüyor. Başvuru sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği o gün, yaklaşan tarihlerde netleşecektir.

2025 Green Card başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

Green Card başvuru sonuçları, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sorgulanabilir. Sonuçlar açıklandığında, adaylar burada yer alan "sonuç sorgulama" ekranı üzerinden başvuru bilgilerini girerek sonuca ulaşabilirler. Dikkat edilmesi gereken en önemli detay, başvuru bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde girmeniz gerektiğidir. Giriş için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgileri istenmektedir.

GREEN CARD'IN SAĞLADIĞI HAKLAR

Green Card almaya hak kazananların eşi ve 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.

Green Card sahibi vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Green Card alan kişiler ya da bu kişilerin çocukları burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.

Green Card sahibi kişiler Amerika'da şirket kurabilir. Devlet dairelerinde çalışabilir.

Green Card almaya hak kazanan kişiler, ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.