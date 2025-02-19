İSTANBUL CANLI YOL DURUMU HARİTASI | Şu an nerelerde trafik var? Yoğunluk yüzde kaç?

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AJet tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde iptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiye şirketin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.