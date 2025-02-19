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İSTANBUL CANLI YOL DURUMU HARİTASI | Şu an nerelerde trafik var? Yoğunluk yüzde kaç?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen kar yağışı 19 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan gibi ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. İstanbul Havalimanı çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

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İSTANBUL CANLI YOL DURUMU HARİTASI | Şu an nerelerde trafik var? Yoğunluk yüzde kaç?

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı trafik yoğunluğu haritasına göre, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı. Özellikle ana ve bağlantı yollarında ciddi sıkışıklık yaşanıyor. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi Yollarda Yoğunluk Daha Fazla?

Kar yağışı nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Özellikle köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bağlantı yollarında da ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anadolu Yakası'nda ise kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu artış gösterdi.

CANLI YOL DURUMU HARİTASI

Uçak Seferleri İptal Edildi

Şiddetli kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'un kararı doğrultusunda, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AJet tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde iptal edilen seferlerle ilgili detaylı bilgiye şirketin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurarak bazı ilçelerde okulları tatil etti. Şu an için yalnızca 1 ilçede kar tatili kararı alınmış durumda. Valilik, hava koşullarının seyrine göre tatil kararlarının güncellenebileceğini belirtti.