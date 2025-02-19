Kar Yağdı Tatlı Tarifi: Kar Yağdı Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kar Yağdı Tatlısı geleneksel Türk tatlılarından biridir ve kış aylarında sıklıkla yapılır. Bu tatlının kıvamı, yumuşak ve kremamsı bir yapıya sahip olup, yapımı oldukça basittir. İşte Kar Yağdı Tatlısı'nın tarifi…
Kar Yağdı Tatlısı, genellikle kış aylarında yapılan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Tatlının adı, üst kısmının kar tanelerini andıran şekilde beyaz ve yumuşak olmasıyla ilgilidir. Ana malzemeleri süt, şeker, un ve tereyağıdır. Yapımı oldukça basit olup, genellikle üzerine hindistan cevizi serpilerek sunulur. Tatlı, özellikle soğuk kış günlerinde, sıcak içeceklerle birlikte tüketilen bir lezzet olarak tercih edilir. Peki Kar Yağdı Tatlısı nasıl yapılır ve malzemeleri neler?
KAR YAĞDI TATLISI TARİFİ
Kar Yağdı Tatlısı, ismiyle de dikkat çeken ve her damak zevkine hitap eden bir tatlı tarifidir. Görsel olarak göz alıcı ve lezzet olarak da midenizi şımartacak bir tatlıdır. Hazırlaması oldukça kolay, ancak tat olarak son derece etkileyici olan bu tatlı, özellikle özel günlerde sofralarınıza farklı bir lezzet katacak.
KAR YAĞDI TATLISI MALZEMELERİ NELER?
1 paket tuzsuz etimek
Kreması için:
5 su bardağı süt
6 yemek kaşığı pirinç unu
2 fincan toz şeker
1 paket vanilya
Şerbeti için:
2 su bardağı su
1, 5 su bardağı toz şeker
2-3 damla limon suyu
Üzeri için:
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt