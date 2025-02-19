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Kar Yağdı Tatlı Tarifi: Kar Yağdı Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kar Yağdı Tatlısı geleneksel Türk tatlılarından biridir ve kış aylarında sıklıkla yapılır. Bu tatlının kıvamı, yumuşak ve kremamsı bir yapıya sahip olup, yapımı oldukça basittir. İşte Kar Yağdı Tatlısı'nın tarifi…

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Kar Yağdı Tatlı Tarifi: Kar Yağdı Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kar Yağdı Tatlısı, genellikle kış aylarında yapılan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Tatlının adı, üst kısmının kar tanelerini andıran şekilde beyaz ve yumuşak olmasıyla ilgilidir. Ana malzemeleri süt, şeker, un ve tereyağıdır. Yapımı oldukça basit olup, genellikle üzerine hindistan cevizi serpilerek sunulur. Tatlı, özellikle soğuk kış günlerinde, sıcak içeceklerle birlikte tüketilen bir lezzet olarak tercih edilir. Peki Kar Yağdı Tatlısı nasıl yapılır ve malzemeleri neler?

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAR YAĞDI TATLISI TARİFİ

Kar Yağdı Tatlısı, ismiyle de dikkat çeken ve her damak zevkine hitap eden bir tatlı tarifidir. Görsel olarak göz alıcı ve lezzet olarak da midenizi şımartacak bir tatlıdır. Hazırlaması oldukça kolay, ancak tat olarak son derece etkileyici olan bu tatlı, özellikle özel günlerde sofralarınıza farklı bir lezzet katacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAR YAĞDI TATLISI MALZEMELERİ NELER?

1 paket tuzsuz etimek

Kreması için:

5 su bardağı süt

6 yemek kaşığı pirinç unu

2 fincan toz şeker

1 paket vanilya

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1, 5 su bardağı toz şeker

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Hindistan cevizi

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAR YAĞDI TATLISI NASIL YAPILIR?

↪ Şerbet Hazırlığı: Şeker ve suyu tencereye alın ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ocağın altını kapatın.

↪ Etimekleri Yerleştirme: Etimekleri borcama dizin ve üzerine hazırladığınız sıcak şerbeti dökün.

↪ Kremayı Hazırlama: Tencereye şekeri, pirinç ununu ve sütü ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadığında vanilyayı ekleyip karıştırın ve kremayı sıcak olarak etimeklerin üzerine dökün.

↪ Krem Şanti: Krem şantiyi sütle çırpın ve katılaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Ardından, kremanın üzerine sürün.

↪ Süsleme ve Dinlendirme: Hindistan cevizi ile üzerini bolca serpin. Tatlıyı buzdolabında 5-6 saat bekletin.

✔ Soğuduktan sonra tatlınız servise hazır.