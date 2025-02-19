Denizli'de öğrenci taşıyan otobüs tarladan uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na giden kafileyi taşıyan midibüs, Denizli’de tarlaya uçtu. Bir öğretmen ile bir öğrenci yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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İzmir'den Denizli'de düzenlenecek olan Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için yola çıkan öğrenci kafilesi, Buldan ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.



Yoldan çıkan midibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ve öğrencilerden Nisa Nur Yıldızer (15) hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

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