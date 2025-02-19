Kadraj Galeri Kadraj İkon Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 19 Şubat 2025 Çarşamba günü deniz ulaşımı olumsuz etkilenebilir. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun vapur seferlerinde iptaller yaşanıp yaşanmadığı sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başlandı. İşte bugün iptal olan seferler haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:58
Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışlar deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler sonrası yolcular iptal edilen seferler ve güncel durum hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalara başladı.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER İPTAL?

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış öncesinde herhangi bir sefer iptali duyurusu yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İDO İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

THY, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda Beklenen Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlarını İptal Etti

İstanbul'da etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hava trafiğini aksatmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yaşanacak iptallerle ilgili duyurular yapıldı. İşte 19-21 Şubat tarihlerinde iptal edilen uçuşlar ve seferlerle ilgili tüm detaylar.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

THY, 19 Şubat Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle 19 Şubat 2025'teki bazı uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ve İstanbul Havalimanı'na varacak uçuşların iptal olduğu belirtildi.

THY'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."

Yolcuların, uçuş durumlarını THY'nin web sitesi üzerinden takip edebileceği ve iptal olan uçuşlar için iade veya değişiklik hakkından yararlanabilecekleri duyuruldu.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Azaltıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise 20 Şubat Perşembe günü için uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu. Meydan Otoritesi HEAŞ, meteorolojik acil durum komitesinin aldığı karara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılacak iptallerin ve azalmaların yolcuları etkileyebileceğini belirtti.