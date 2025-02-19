Vapur seferleri iptal mi? 19 Şubat İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler hangileri?

THY, 19 Şubat Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle 19 Şubat 2025'teki bazı uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ve İstanbul Havalimanı'na varacak uçuşların iptal olduğu belirtildi.

THY'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."

Yolcuların, uçuş durumlarını THY'nin web sitesi üzerinden takip edebileceği ve iptal olan uçuşlar için iade veya değişiklik hakkından yararlanabilecekleri duyuruldu.