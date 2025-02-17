Nevşehir'de dehşet olay! Eski nişanlısını katledip intihar etti

Nevşehir'de iki ay önce ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle katleden Mustafa Baltaş, intihar etti. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 05:38

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Nevşehir'de kepçe operatörü Mustafa Baltaş (26), yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı Beyza Akdoğan'ı (21), pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Nevşehir'de kepçe operatörü Mustafa Baltaş nişanlısını pompalı tüfekle öldürdü. (DHA)

Olay, akşam saatlerinde Cevherdudey Mahallesi Yasemin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU



Beyza Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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