YKS sınav merkezi tercihi 5 tane zorunlu mu? Tercih hakkında bilmesi gerekenler

YKS sınav merkezi tercihi yaparken, 5 seçenek doldurmanın zorunlu olup olmadığına dair sorular gündeme geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan kurallar doğrultusunda adayların tercihlerini dikkatli bir şekilde yapması gerektiği belirtiliyor. Peki YKS sınav merkezi tercihi 5 tane zorunlu mu? İşte sınav merkezi tercih rehberi…

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 10:25

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YKS sınavına hazırlanan birçok öğrenci sınav merkezi tercihini yaparken 5 farklı il seçme zorunluluğu olup olmadığını ve bu tercihlerin nasıl yapılması gerektiğini merak ediyor. Adaylar, kendi şartlarına ve lokasyon tercihine göre daha az sayıda tercih yapabilirler. Peki tercihler nasıl yapılmalı? İşte konu hakkında bilgiler!

(Kaynak: AA) YKS SINAV MERKEZİ TERCİHİ 5 TANE ZORUNLU MU? YKS sınav merkezi tercihi sırasında adayların 5 farklı il seçmeleri zorunludur. Bu kural, ÖSYM'nin sınav merkezlerini daha etkin bir şekilde yerleştirmesine olanak sağlar. Ayrıca, merkezlerin kontenjanları dolarsa, adaylar alternatif bir merkeze yerleştirilebilir. Bu nedenle, adayların daha fazla seçenek sunarak yerleşim şanslarını artırmaları önemlidir.