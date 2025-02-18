Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı ekranı!
Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Katılımcılar, belirlenen süre zarfında sınavlarını tamamlayarak bilgi yarışına girdiler. Peki Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav hakkında detaylar…
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Katılımcılar bilgi yarışmasına katılarak yeteneklerini sergilediler. Sınavın ardından cevap anahtarı yayınlandı. Peki sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı hakkında merak edilenler…
2025 UFKA YOLCULUK SINAV TARİHİ
Bu yılki Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, belirlenen takvime uygun olarak dört farklı kategoride gerçekleştirildi. İşte her kategorinin sınav tarihleri ve saatleri:
Lise Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 10:00
Ortaokul Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 14:00
Yetişkin Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 10:00
İlkokul Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 14:00
UFKA YOLCULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI
Ufka Yolculuk 2025 yarışmasında katılımcıların beklediği cevap anahtarı, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de resmi web sitesinde yayımlandı. Yarışmacılar, sorularına ait doğru cevapları bu saatten itibaren inceleyebilecekler.