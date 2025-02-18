Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı ekranı!

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 10:01

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Katılımcılar bilgi yarışmasına katılarak yeteneklerini sergilediler. Sınavın ardından cevap anahtarı yayınlandı. Peki sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı hakkında merak edilenler…

(Kaynak: AA)

2025 UFKA YOLCULUK SINAV TARİHİ

Bu yılki Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, belirlenen takvime uygun olarak dört farklı kategoride gerçekleştirildi. İşte her kategorinin sınav tarihleri ve saatleri:

Lise Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 10:00

Ortaokul Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 14:00

Yetişkin Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 10:00

İlkokul Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 14:00