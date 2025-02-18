Yürüyemez konuşamaz denilen Ayşe’nin mucizesi!

2 yaşında Serebral Palsi teşhisi konulan Ayşe Kaya, yürüyemez ve konuşamaz öngörüsü yapan doktorlara karşın yıllarca verdiği mücadele sonrası şimdi hem yürüyor hem konuşuyor hem de dünyayı gezmek istiyor.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Kayseri'de yaşayan Ayşe Kaya'ya, 2 yaşında ailesi tarafından götürüldüğü hastanede serebral palsi teşhisi konuldu. Doktorların, 'Yürüyemez ve konuşamaz' dediği Kaya'nın ailesi, kızlarını da alarak tedavi için Avusturya'da rehabilitasyon merkezine götürdü. Kaya, yaklaşık 11 yıllık tedavi sonrası ilk ve ortaokulu da orada bitirdi.



Tedavinin ardından ailesiyle yeniden Kayseri'ye taşınan Ayşe Kaya, burada fizik tedaviye devam ederek liseyi bitirdi. Dil öğrenip ülke ülke gezmeyi hayal ettiğini anlatan Ayşe Kaya, "Serebral palsililer biraz benim gibi değiller. Bazıları yürüyemeyebilir, bazıları konuşamayabilir, bazen ayakta duramayabilirler. Benim yürüyebilmem, konuşabilmem tamamen mucize.



Türkiye'deki doktorlar bile, 'Bu kız konuşamaz, yürüyemez' demişler" dedi. Kaya, "Ben orada rehabilitasyon merkezi gibi bir yere gittim. Fizik tedavi, ergoterapi gibi dil tedavisi bile vardı. Şu an sadece fizik tedavi alıyorum. Orada kalça çıkıklığından dolayı ameliyat oldum. 1 yıl oturdum, yürüyemedim. Tekerlekli sandalye kullanıyordum. Sonra bir mucize ile tekrardan yürüdüm. Liseye gittim ve mezun oldum. Bu beni gururlandırıyor" dedi.



Kuzeninin tavsiyesiyle dil kurslarına gittiğini aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda İngilizce ve Almanca öğreniyorum. Hayalim, ülkeleri gezmek. Bu aslında çocukluğumdan gelen bir hayal ve tarihe karşı çok ilgim var..."

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