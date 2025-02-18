Santorini Adası hakkında uzmanlardan uyarı: En büyük risk Bodrum ve Datça’da!

Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınasının etki alanları hakkında uzmanlardan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınasının etki alanlarını şöyle açıkladı, "İzmir, Kuşadası ve Güllük Körfezi'nde taşkın risk alanları oldukça geniş alan kaplıyor. En fazla risk ise Bodrum'un güneyinde, Datça'nın uç kesimlerinde.

Yunan adaları Girit, Rodos ve Mora Yarımadası tsunamik etkilere maruz kalacak bölgelerdir" dedi. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketliliğin azaldığını belirterek "Deprem fırtınasının sonuna geldik. Günde ortalama 400'e yakın deprem 10-15'e düştü. Bu aşamada deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz" dedi.

ANKARA VE MALATYA SALLANDI

Bu arada Ankara'da dün saat 13.20'de 3.5, Malatya'da ise saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı olmadı.

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