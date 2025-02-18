Minguzzi’nin katiline destek!

İtalyan şefin oğlunun öldürülmesinin ardından şüpheliler B.B ve U.B. tutuklandı. Cezaevinde bulunan şüphelilerden birinin, kız arkadaşıyla görüşme yaptığı paylaşımlar yer aldı. Kullanıcılar katilin görüntülerinin altına korkunç yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. B.B. ve U.B. tutuklanmıştı.



Cezaevinde bulunan şüphelilerden birinin, kız arkadaşıyla görüşme yaptığı paylaşımlar yer aldı. Kullanıcılar katilin görüntülerinin altına, "Aslan kardeşim elbet bir gün" ve "Kurban olduğum az sabır" şeklinde yorumlar yaptı.

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