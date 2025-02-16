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Böyle vicdansızlık görülmedi! Ayaklarından bağladığı köpeği çöp konteynerine attı: O anlar kamerada

Geçtiğimiz 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi'nde bir konteynerde ayakları bağlı bir köpek bulundu. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, köpeği çöpten çıkarıp ayaklarındaki ipi çözdü ve güvenlik kameralarından köpeğin bir kadın tarafından çöpe atıldığını belirledi. Eşi Ceren Orhan ile köpeği sahiplenen Çetin Orhan, görüntülerle savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 20:40
Böyle vicdansızlık görülmedi! Ayaklarından bağladığı köpeği çöp konteynerine attı: O anlar kamerada

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    Olay, geçen 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerde ayakları iple bağlanmış bir köpek olduğunu fark etti.

    Denizli'de vahşet: Kadın köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe attı! O anlar kamerada

    Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)

    KÖPEĞİ ÇÖPTE BULDU

    Orhan, köpeği çöpten çıkarıp, ayaklarındaki ipi çözdü. Ardından da evine götürüp bakımını ve gerekli sağlık kontrollerini yaptırdı. Orhan, ardından da çevrede güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

    Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)

    O ANLAR KAMERADA

    Çetin Orhan, konteynerin yakınındaki bir evin güvenlik kameralarından köpeğin bir kadın tarafından çöpe atıldığını belirledi. Kadının çöp kovası içinde köpeği getirip, attığı ardından da dönüp arkasını gittiği tespit edildi.

    Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)

    Görüntülerde, köpeğinden çöp konteynerinden kurtulmaya çalışması da yer aldı.

    Denizli'nin Çivril ilçesinde çöpe atılan ayakları bağlı köpeği bulan Çetin Orhan (sağda), ve eşi Ceren Orhan (solda) köpeği sahiplendi. (DHA)Denizli'nin Çivril ilçesinde çöpe atılan ayakları bağlı köpeği bulan Çetin Orhan (sağda), ve eşi Ceren Orhan (solda) köpeği sahiplendi. (DHA)

    Eşi Ceren Orhan ile köpeği sahiplenen Çetin Orhan, görüntülerle savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu.

    Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)

    "İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

    Köpeğin 'Pekinez' cinsi olduğunu belirten Ceren Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu" dedi.

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