Böyle vicdansızlık görülmedi! Ayaklarından bağladığı köpeği çöp konteynerine attı: O anlar kamerada

Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı. (DHA)

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

Köpeğin 'Pekinez' cinsi olduğunu belirten Ceren Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu" dedi.