Yerli ve milli uçaklara yüzen havalimanı: Yüzde yüz milli gurur

Milli Uçak Gemisi ile denizlere “Ay yıldız” damgası vurmak için geri sayım başladı. Kızılelma, Hürjet, Anka-3 ve TB-3’ün iniş kalkış yapabileceği yüzer havalimanının yapım çalışmaları hızlandı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Hava ve karadaki savunma sanayi ürünlerinde rüştünü ispatlayan Türkiye, uçak gemisinden denizaltıya, hava savunma muhribinden, fırkateynlere yerli tasarım ve üretimle denizlerde de atılım yapıldı. Bu kapsamda Milli Uçak Gemisi'nde (MUGEM) de geri sayım başladı. MUGEM 60 bin ton deplasmana (yeri değişen su miktarı), 72 metre genişliğe ve 285 metre tam boya sahip olacak. Uçuş güvertesinde 3 koşu yollu çift kalkış pisti ve 1 iniş pisti bulunacak.

4 adet gaz türbininden oluşan ana tahrik sistemi ile 25 knots azami (45 km) sürate çıkacak. Hava araçları için kısa mesafeden kalkış ve halatlı yakalama sistemi STOBAR da kurulacak. Asgari 50 adet insanlı ve insansız hava aracı kapasiteyle deniz görevini yapacak. Düşman unsurlar tarafından tespit edilmesinin önüne geçmek amacıyla sessiz pervane takılacak. Yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Yani İstanbul'dan New York'a kadar gidip dönecek.



Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM'in, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağı vurgulandı. Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmaları sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA'nın görev için konuşlandırılacağı açıklandı. MUGEM'in, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebileceği hatırlatıldı. Yerli ve milli hava araçlarımızdan BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3'ün uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabileceği vurgulandı.



TAKVİM, Türkiye'nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple bir araya geldi. Deniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Uçar, arkadaşımız Betül Usta'ya MUGEM'i anlattı:

Yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek.

Milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.

Asgari 50 İHA/SİHA konuşlanabilecek.

Halatlı yakalama sistemi yerli olacak. MEGA bloklar halinde inşa edilecek. Böylece üretim süresi kısalacak.



ÖZELLİKLERİ

Yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranı var.

İnşaşı bittiğinde Türkiye, dünyada uçak gemisine sahip 8 ülke arasında yer alacak.

72 metre genişliğe ve 285 metre tam boya sahip olacak.

Uçuş güvertesinde 3 koşu yollu çift kalkış pisti ve 1 iniş pisti bulunacak.

Sualtı akustik izini azaltmak ve düşman unsurlar tarafından tespit edilmesinin önüne geçmek amacıyla özel sessiz pervane takılacak.

Su üstü ve su altı patlamalarına karşı ileri mühendislik gerektiren şok analizleri sayesinde yüksek dayanıklılık kazanacak.

İnsanı yardım operasyonları veya afet durumlarında lojistik ve tıbbi destek sağlamak için de kullanılabilecek.

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